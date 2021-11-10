Свердловская область, 12 мая, 2005, 12:49 — ИА Регнум. Памятник детям, работавшим в тылу во время Великой отечественной войны, будет установлен в Екатеринбурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Его откроют через год в районе Педагогического университета на проспекте Космонавтов.

14 мая здесь будет заложен первый камень - это будет кусок гранита в человеческий рост. Весной 2006 года на его месте поставят скульптуру. Эскиз будущего памятника сделает известный скульптор Николай Предеин.