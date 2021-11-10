Нью-Дели, , 10:39 — REGNUM На афгано-таджикской границе происходит усиление террористической угрозы. Об с таким заявлением 10 ноября выступил рамках Делийского диалога по региональной безопасности в Афганистане секретарь Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода.

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

«Наша страна, имея протяжённую границу с ним (Афганистаном, прим. — ИА REGNUM), оказалась на переднем крае противодействия распространению в регионе угроз терроризма, экстремизма, контрабанды наркотиков и других видов трансграничной преступности», — сказал Махмудзода.

Он отметил, что ситуация на границе с Афганистаном начала ухудшаться с приходом к власти в стране движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это также изменило геополитическую обстановку не только в регионе, но и в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане в сентябре. Боевики сформировали в стране временное правительство. Другие государства пока не признали законность нового режима.

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