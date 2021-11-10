Ставрополь, , 10:37 — REGNUM В Ставропольском крае вновь обновлен печальный рекорд по числу заразившихся коронавирусом граждан. За прошедшие сутки были подтверждены тесты на опасную инфекцию у 505 человек. Общее число носителей коронавируса достигло 102 569 человек, сообщил 10 ноября в своем Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

Коронавирус Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

«За сутки выписано 607 человек, всего выздоровевших уже 78,8 тысячи. Но, к сожалению, по заболеваемости ситуация пока не улучшается», — написал губернатор.

Выросло за последние сутки и число выписанных в связи с выздоровлением. Излечились от COVID-19 607 жителей края. А общее число сумевших справиться с болезнью достигло 78 823 человек.

Не снижается на Ставрополье и число случаев летального исхода от COVID-19. За сутки скончались 44 жителя края, общее количество смертей составило за все время пандемии 4424.