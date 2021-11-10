Южно-Сахалинск, 10 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Штормовой ветер и сильный дождь обещают 11 ноября синоптики в шести муниципалитетах Сахалинской области. Циклон пройдёт по Охинскому, Ногликскому, Александровск-Сахалинскому, Тымовскому, Смирныховскому и Поронайскому районам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалину.

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Об усилении ветра и обильных осадках предупредило Сахалинское управление Росгидромета. Обстановку проконтролируют подразделения МЧС. Жителей муниципалитетов, где установится неблагоприятная погода, просят по возможности не выезжать из населённых пунктов, отложить охоту, рыбалку и туристические походы.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки улиц остались без энергоснабжения из-за циклона в Южно-Сахалинске. На линиях электропередач произошли обрывы и аварии из-за ледяного дождя. Без света остались тысячи потребителей.