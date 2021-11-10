Уфа, , 10:38 — REGNUM 676 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Вакцинация Mil.ru

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Сообщается, что всего в регионе выявили 92 864 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 81 837 человек, в том числе 671 победили инфекцию за прошедшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе всего скончались 2909 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие сутки констатировали смерть 35 таких пациентов.

Прививку от COVID-19 получили 1 762 728 человек, завершили вакцинацию 1 444 250 человек.

Согласно данным на 9 ноября в регионе за сутки выявили 670 носителей коронавируса.