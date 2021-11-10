Ростов-на-Дону, 10 ноября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Главный врач городской больницы №1 Ростова-на-Дону Дмитрий Сизякин удостоен ордена Пирогова. Указ о присвоении государственной награды подписал президент России Владимир Путин.

Uralfo.gov.ru Орден Пирогова

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Сизякин отмечен за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении врачебного долга. В феврале 2020 года на базе горбольницы был оперативно развёрнут первый в Ростовской области ковидный госпиталь на 560 коек. Для этого было увеличено количество кислородных точек — с 30 до 380, число реанимационных коек — с 32 до 70.

«Несмотря на сжатые сроки, отсутствие отработанного механизма развертывания моноинфекционного госпиталя для особо опасных инфекций, больница достойно встретила первую волну и справилась с поставленной задачей, сумев обеспечить медицинской помощью жителей города и области на пике первой волны эпидемии», — считает Сизякин.