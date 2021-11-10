Москва, 10 ноября 2021, 10:41 — REGNUM Федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 8 декабря 2021 года выберет подрядчика для оказания услуг по предоставлению вычислительных и сетевых ресурсов центра обработки данных для обеспечения функционирования государственной информсистемы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Стоимость контракта превышает 1,5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

It
It
Иван Шилов © ИА REGNUM

Победитель открытого конкурса должен будет оказать услугу в два этапа, последний из которых финиширует 30 июня 2022 года. Максимальная стоимость услуг — 1 535 131 776 рублей семь копеек. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Услуга должна быть оказана не менее чем на двух территориально распределенных технологических площадках исполнителя.

Справка: в 2017 году в ЕГРН вошли данные из государственного кадастра недвижимости и единого госреестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП).

Напомним, ещё один крупный тендер, связанный со сферой информационных технологий, объявил Минпромторг РФ. За подготовку опытно-конструкторской работы для разработки микропроцессора для высокопроизводительных серверов готовы заплатить 7,1 млрд рублей.