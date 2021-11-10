Москва, 10 ноября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 8 декабря 2021 года выберет подрядчика для оказания услуг по предоставлению вычислительных и сетевых ресурсов центра обработки данных для обеспечения функционирования государственной информсистемы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Стоимость контракта превышает 1,5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM It

Победитель открытого конкурса должен будет оказать услугу в два этапа, последний из которых финиширует 30 июня 2022 года. Максимальная стоимость услуг — 1 535 131 776 рублей семь копеек. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Услуга должна быть оказана не менее чем на двух территориально распределенных технологических площадках исполнителя.

Напомним, ещё один крупный тендер, связанный со сферой информационных технологий, объявил Минпромторг РФ. За подготовку опытно-конструкторской работы для разработки микропроцессора для высокопроизводительных серверов готовы заплатить 7,1 млрд рублей.