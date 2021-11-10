Воронеж, , 10:31 — REGNUM Воронежский государственный театр кукол «Шут» имени Вольховского сменил директора, об этом сообщили в департаменте культуры Воронежской области 10 ноября.

Воронежский театр кукол «Шут» © Тара-Амингу

Владимир Сафонов, который работал на посту директора театра с 2002 года, уволился с формулировкой «по собственному желанию».

Приказом регионального департамента культуры от 10 ноября на должность директора Воронежского государственного театра кукол им. В. А. Вольховского назначена Любовь Пристинская.

Любовь Пристинская до этого, с 2014 по 2021 году, возглавляла дирекцию Международного Платоновского фестиваля.