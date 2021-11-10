Джакарта, , 10:31 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с премьер-министром Малайзии в президентском дворце в Богоре, сообщает Kompas.

Индонезия (сс) Prayitno

Это первый визит Исмаила Сабри Яакоба в Индонезию после того, как он был приведен к присяге в качестве премьер-министра Малайзии в августе 2021 года.

Глава государства представил Исмаилу Сабри Яакобу ряд членов передового кабинета. Лидеры двух государств вошли во дворец и сфотографировались.

Премьер-министр Малайзии также сделал запись в гостевой книге.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Австралии Марис Пейн посетит Джакарту 10 ноября и встретится с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

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