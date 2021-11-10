Премьер-министр Малайзии прибыл с визитом в Индонезию
Джакарта, 10 ноября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с премьер-министром Малайзии в президентском дворце в Богоре, сообщает Kompas.
(сс) Prayitno
Индонезия
Это первый визит Исмаила Сабри Яакоба в Индонезию после того, как он был приведен к присяге в качестве премьер-министра Малайзии в августе 2021 года.
Глава государства представил Исмаилу Сабри Яакобу ряд членов передового кабинета. Лидеры двух государств вошли во дворец и сфотографировались.
Премьер-министр Малайзии также сделал запись в гостевой книге.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Австралии Марис Пейн посетит Джакарту 10 ноября и встретится с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.