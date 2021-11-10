Афины , , 10:37 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис запретил голландскому журналисту оскорблять его лично и народ его страны. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте 9 ноября в Афинах.

Кирьякос Мицотакис (сс) European People's Party — EPP Summit, Brussels

«Премьер-министр Мицотакис, когда вы наконец перестанете лгать? Лгать об ответных мерах, лгать о том, что происходит с беженцами в Греции? Пожалуйста, перестаньте недооценивать мой интеллект и интеллект всех журналистов в мире. Есть много доказательств, а вы продолжаете отрицать это и лгать, это похоже на нарциссическое насилие», — заявила голландская журналистка, обвинив Грецию в «бесчеловечном и жестоком» обращении с мигрантами.

«Я понимаю, что в Нидерландах у вас есть культура задавать прямые вопросы политикам. Я полностью уважаю эту культуру. Чего я не приму, так это оскорблений в этом зале в мой адрес и в адрес греческого народа. Я не приму ваших обвинений и высказываний, которые не основаны на доказательствах, в то время, когда эта страна сталкивается с миграционным кризисом беспрецедентной интенсивности и спасла сотни, если не тысячи людей в море», — ответил Мицотакис.

Он напомнил, что буквально на днях Греция спасла 250 человек, которым грозила опасность утонуть к югу от Крита. И подобное происходит постоянно, Греция спасает людей в море, в то же время не разрешая судам, прибывающим из Турции, входить в греческие территориальные воды — в соответствии с европейскими правилами. Забрать этих людей и вернуть их в Турцию должны турецкие службы. Он подчеркнул, винить надо не Грецию, а тех, кто долгое время систематически занимался иммиграцией, выталкивая отчаявшихся людей из безопасной страны — потому что «люди, которые находятся на турецкой земле, не в опасности, их жизни не в опасности — вы должны возлагать вину на других, а не на нас».

Мицотакис отметил также, что в Греции строгая, но справедливая иммиграционная политика, благодаря которой в стране рассмотрели и предложили защиту 50 000 человек, включая десятки тысяч афганцев, которые получили эту защиту.

Он также спросил журналистку, была ли она на острове Самос, где временно содержаться просящие убежища люди, и не поверил ей, когда она сказала, что побывала там одной из первых. «Если вы поедете на Самос, вы увидите безупречную структуру, безупречные условия с финансированием ЕС, с чистыми помещениями, с игровыми площадками для детей. Такова наша политика. Мы будем защищать ее, и я не потерплю, чтобы кто-то грозил пальцем этому правительству и обвинял его в бесчеловечности», — заявил Мицотакис.