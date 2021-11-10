Москва, 10 ноября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Практически весь октябрь наблюдалось укрепление рубля по отношению к доллару США. Вплоть до конца месяца, когда котировки американской валюты опускались на бирже ниже уровня 69,30 рубля за один доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор компании Единый Брокер Артём Арзамасцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Вполне закономерно, что после столь длительного и сильного роста рублю была необходима передышка. И начиная с 26 октября американец начал свой коррекционный рост по отношению к российской валюте.

Коррекция получилась достаточно бодрой, так как уже 3 ноября курс доллара на бирже краткосрочно превышал уровень 72,2 рубля за доллар.

Но увы, 3 ноября оглашая итоги заседания ФРС США Джером Пауэлл рынок не удивил, сократив покупку активов на $15 млрд.

А буквально на следующий день, 4 ноября, также не удивил итог встречи альянса ОПЕК+, где по итогу приняли решение придерживаться ранее согласованного плана постепенного продолжения увеличения добычи.

А если ничего не случилось, то и тренд по рублю остается пока прежний — на укрепление, что сейчас и наблюдается. Так, на утро 10 ноября курс доллара США составляет 70,70 рубля за доллар.

Сложно сказать, успеет ли рубль до конца текущей недели отвоевать все утраченные позиции в результате коррекции. Но вполне вероятно, что уже очень скоро, в ближайшие дни можно снова можно будет увидеть доллар ниже 70 рублей», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль частично отыграл потери