Тобольск, Тюменская область, 10 ноября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Тобольске с АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» (ТОДЭП) городской суд взыскал более 3,6 млн рублей в пользу мужа местной жительницы, погибшей в дорожно-транспортном происшествии, и троих её сыновей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Трагедия произошла вечером 8 января 2021 года на Уватском тракте в Тобольске. Женщина ехала на Kia Rio. Из-за наледи на дороге колёса автомобиля соскользнули на обочину, и машина попала на встречную полосу, столкнувшись с автобусом ЛИАЗ. В результате ДТП водительница погибла. Сиротами остались трое детей.

Установлено, что обочина, на которую съехала автомобилистка, в нарушение ГОСТа была занижена на величину от восьми до 10 см относительно кромки проезжей части при допустимой норме не более четырёх сантиметров. Именно обочина стала причиной смертельного ДТП.

В феврале 2021 года АО «ТОДЭП» было признано виновным в аварии по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог»). Предприятию был назначен штраф в размере 100 тыс. рублей в доход государства.

Супруг погибшей с сыновьями обратился в Тобольский городской суд с иском к АО «ТОДЭП» о возмещении вреда и судебных расходов. Суд взыскал с АО «ТОДЭП» в пользу вдовца и детей свыше 3,6 млн рублей в счёт возмещения морального вреда и судебных расходов. Помимо этого, дорожное предприятие будет выплачивать несовершеннолетнему сыну погибшей ежемесячную компенсацию в размере более 19,6 тыс. рублей с последующей индексацией до достижения им совершеннолетия или до 23 лет в случае обучения в вузе в очной форме.

Решение суда в законную силу пока не вступило.