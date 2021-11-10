10 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Оксана Переможенко, , 11:18 — REGNUM 9 ноября в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили об обстреле украинскими боевиками села Спартак в северном пригороде Донецка. Уточняется, что ВСУ вели обстрел из артиллерийских орудий калибра 152 мм. По ДНР выпущено со стороны населённого пункта Опытное шесть снарядов. Огонь боевики открыли в 18:25 мск.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Обстрелы Донецкой Народной Республики украинскими боевиками обсудили на телеграм-канале главного редактора одесского издания «Таймер», журналиста и публициста Юрия Ткачёва. Многие связывают обострение в Донбассе с поддержкой Киева Соединенными Штатами.

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«Сильно стреляют по Донецку. Под обстрелом район улицы Стратонавтов, а также Трудовские и Старомихайловка», — написал 9 ноября вечером в своем телеграм-канале Юрий Ткачёв.

«Порошенко тоже таким образом пытался досидеть свой срок», — добавил Artyom.

«Минских-то по факту нет. Сиплый (Зеленский — О. П.) же в курсе», — отметил Kir.

«Твари», — не выдержал один из комментирующих.

«Реально стреляют? Или нагнетание?» — задался вопросом YG.

«Вам, конечно, видней, но я вот в Донецке, и должна сказать, что так громко давно не было», — ответила ему Nataliia.

Донецк после обстрела Andrew Butko

«Очень реально! Ночью лупили, теперь и днём», — также ответила ему (YG) Alena.

«Реально. Около 18:00 в центре города (кинотеатр Шевченко) было громкое эхо. Несколько подряд. Прилёты мы уже умеем распознавать», — добавила Tatyana K. в ответ на комментарий YG.

«Предсмертные конвульсии клоуна (Зеленского — О. П.)», — отреагировал Валерий.

«Блин, бедные люди», — пишет Люба.

«[Зеленский]-таки устраивает очередную войнушку… Я думал хуже… Пороха (Порошенко — О. П.) никого не будет», — написал Max R.

«Свобода и демократия насаждается. Сразу видно, как сильно хотят вернуть Донбасс в лоно вильной и незалэжной (свободной и независимой — О. П.) Украины», — добавил не без сарказма «Kіевлянинъ».

"Множат свои преступления. Уверены, что Нюрнберга не будет?» — задалась вопросом Татьяна Х.

«Конечно, уверены. Они и так ни за что отвечать не будут. Ни за тарифный геноцид, ни за медицинский, ни за экологический. За 8 лет европейского счастья укоротили население страны на 7 миллионов. Гении», — ответил Татьяне Х. Kіевлянинъ.

Портрет Степана Бандеры перед входом в здание КГГА, захваченной участниками Евромайдана. Январь 2014 года spoilt.exile

«В Донецке грустно. Весь вечер все трясется, прилёты рядом с домом…» — написала Ната.

«Бедные люди. Как же жалко… А помочь нечем. Проклятья на всю власть!» — не выдержала Светлана И.

«Ну понятно, они сейчас особенно ясно ощущают поддержку дядюшки Сэма — в присутствии тут трех амерских военных кораблей… Потому и пошли на обострение», — подытожила Танита И.

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