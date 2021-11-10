Мельбурн, Австралия, 10 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Вечером 9 ноября в Мельбурне (столица штата Виктория, юго-восток Австралии), несколько сотен протестующих собрались у здания парламента штата, чтобы высказать свое недовольство в отношении введенных властями ковид-ограничений. Объектом нападок стали выходившие вместе из здания парламента главный санитарный врач Виктории Бретт Саттон и командующий штата по борьбе с COVID-19 Йерун Веймар. Об этом сообщил телеканал Nine News.

concernedcitizen1 Полиция Мельбурна

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На опубликованных записях видно, как после того, как Саттон и Веймар вышли из парламента, собравшаяся толпа начала выкрикивать оскорбления и нецензурные замечания в адрес чиновников, которые отвечают за подготовку и реализации стратегии по борьбе с COVID-19. На помощь пришли полицейские, которые оттеснили протестующих подальше.

Как пишут журналисты, за последние недели протесты в Мельбурне против антикоронавирусных ограничений стали обычным явлением. В полиции заявили, что протест был ненасильственным, поэтому задержаний не производилось.