Махачкала, 10 ноября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Дагестане установлен водитель автомашины, перевозивший медицинские отходы для последующей утилизации и выбросивший их в реку. Им оказался 29-летний житель одного из отдаленных сел в горной части республики. Его задержали, он дал признательные показания, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

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Установлено, что с водителем был заключен договор на однократный вывоз медотходов к месту утилизации в другую больницу. Однако при перевозке он решил прихватить с собой еще и личные вещи, чтобы не ездить дважды. Задержанный пояснил, что он сбросил медотходы в реку Аварское Койсу в селе Могох Гергебильского района, так как машина оказалась перегруженной.

По его словам, он и не подозревал, что медицинские отходы в реке могут представлять опасность для жителей республики. Степень угрозы определит назначенная судебно-химическая экспертиза, отметили в МВД. Расследование дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, узнав об инциденте, глава правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов поручил найти виновных, дав на это всего неделю.

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