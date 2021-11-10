Пермь, , 10:25 — REGNUM В Перми с 1 января 2022 года планируется изменение границ зоны платных парковок. Их площадь увеличится. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Платная парковка Rostov-gorod.ru

Увеличение зоны платной парковки происходит для повышения эффективности функционирования улично-дорожной сети Перми и из-за дефицита парковочных мест.

В зону платных парковок попадут участники улицы Пионерской, Полины Осипенко и Белинского. Час автопарковки будет стоить 20 рублей.

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