В Перми увеличат число платных парковок
Пермь, 10 ноября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Перми с 1 января 2022 года планируется изменение границ зоны платных парковок. Их площадь увеличится. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Rostov-gorod.ru
Платная парковка
Увеличение зоны платной парковки происходит для повышения эффективности функционирования улично-дорожной сети Перми и из-за дефицита парковочных мест.
В зону платных парковок попадут участники улицы Пионерской, Полины Осипенко и Белинского. Час автопарковки будет стоить 20 рублей.