Сидней, Австралия, , 10:31 — REGNUM Полиция Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) расследует серию краж роскошных автомобилей на севере Сиднея. По данным правоохранителей, с 25 октября в большом количестве домов произошел ряд краж со взломом. Об этом 10 ноября сообщил телеканал Nine News.

Авто Autoblog.nl

По данным полиции, некоторые из украденных авто были использованы для совершения тяжкий преступлений.

«Ранее уже мы конфисковали более 40 украденных премиум-автомобилей, использовавшихся для совершения преступлений в районе Большого Сиднея, включая автомобили, использованные в предполагаемом покушении на убийство в Северном Сиднее в начале этого года и двойное убийство в Гилфорде в прошлом месяце», — рассказал телеканалу детектив Грант Тейлор.

Отмечается, что кражи дорогих автомобилей происходили в период с 25 октября по 2 ноября.

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