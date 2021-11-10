Севастополь, , 10:25 — REGNUM Планы развития города и исполнение поручений президента обсудил губернатор Севастополя Михаил Развожаев с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным в Москве 9 ноября. Об этом в соцсетях сообщил Михаил Развожаев.

Проект изменения планировки культурного кластера на мысе Хрустальный в Севастополе Sev.gov.ru

«Речь шла о расширении территории парка культурного комплекса на мысе Хрустальный и строительстве транспортной магистрали ул. Генерала Петрова — ул. Пожарова. Тоннель поможет освободить территорию комплекса от транзитного транспорта», — написал Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября, в День народного единства Севастополь с рабочей поездкой посетил президент РФ Владимир Путин. В ходе поездки президент поручил сохранить и расширить парк у мемориала к 100-летию окончания Гражданской войне. Также, в ходе беседы с президентом обсуждалось строительство культурного кластера на мысе Хрустальном — губернатор Развожаев сообщил, что под строительство жилых домов (для сотрудников кластера) власти найдут другую площадку.

Проект строительства культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе ранее вызвал резкую критику как специалистов-архитекторов, так и общественности, в том числе ветеранского сообщества. По мнению критиков, проект противоречит поставленной президентом задачи по созданию городского парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов».