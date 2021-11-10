Москва, , 10:25 — REGNUM На сегодняшний день первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты более 53% населения страны. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы РФ по охране здоровья заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Вакцинация в Ярославле Yarregion.ru

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«Первым компонентом привиты более 62 млн человек, это 53% [взрослого населения]», — сказал Мурашко.

Он подчеркнул, что за всё время борьбы с пандемией коронавируса он не видел в реанимации ни одного человека, который привит от COVID-19: «Это говорит о том, что вакцинация должна быть и дальше. Нужно помогать людям и доносить медицинские и научные знания. Знания сегодня доступны, неограниченны, и нужно людей убедить».