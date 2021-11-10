Элиста, , 10:24 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался один пациент. Об этом сообщает региональный оперштаб 10 ноября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калмыкии COVID-19 не смогли победить 676 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии введена обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан. За непривитыми установят контроль, в их отношении введут ограничения.

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