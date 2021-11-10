Москва, 10 ноября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Компания «Хартия», принадлежащая бизнесмену Игорю Чайке, отмечает Всемирный день вторичной переработки отходов, который традиционно приходится на 15 ноября, внедрением очередной новации. Оператор запустил в эксплуатацию в Ярославской области измельчитель крупногабаритных отходов Arjes Impaktor 250. Установка стоимостью 23 млн рублей начала работу на базе мусоросортировочной станции «Чистый город». В ближайшей перспективе она позволит в 2−2,5 раза сократить объемы захоронения крупногабаритных отходов на полигоне.

Пресс-служба «Хартии» Измельчитель крупногабаритных отходов Arjes Impaktor 250

Как говорят специалисты, технология представляет собой универсальное промышленное дробильное устройство для измельчения самых сложных материалов, в том числе строительных отходов, металлолома, автомобильных шин, бытовой техники, биомассы и многого другого. В «Хартии» отмечают, что оборудование введено в эксплуатацию в рамках инвестиционной программы по строительству и модернизации объектов обработки отходов в Ярославской области. Напомним, ранее компания заявляла о намерении вложить в мусороперерабатывающую отрасль региона порядка 5 млрд рублей. Во многом благодаря усилиям оператора уже сегодня Ярославская область входит в число лидеров всероссийских рейтингов наиболее успешных субъектов федерации по реализации мусорной реформы и исполнению нацпроекта «Экология».

Пресс-служба «Хартии» Измельчитель сократит объемы захоронения отходов в 2−2,5 раза

С 2017 года, когда в число акционеров «Хартии» вошел Игорь Чайка, оператор расширил географию своего присутствия с двух округов Москвы до пяти субъектов федерации. Сегодня компания обслуживает 90 муниципальных образований и везде совершенствует инфраструктуру и технологии. В этом году ее прорывом стало открытие инновационной линии переработки ТКО полностью замкнутого цикла в Туле. Расчетная глубина переработки на участке составляет 86%. Оператор уже заявил о намерении тиражировать технологию. А благодаря внедрению еще и таких новаций как универсальная дробильная установка, от «Хартии» в ближайшие годы стоит ожидать серьезных успехов на пути снижения объемов захоронения крупногабаритных отходов.

Актуальность темы вторичной переработки ТКО любых форматов подтверждена текущим исследованием ВЦИОМ, которое проводится в преддверии Дня рециклиинга совместно с организаторами Всероссийского экологического диктанта. Участники опроса называют вопрос переработки одним из самых важных для российской экономики и социального благополучия регионов. Помимо экологического диктанта Международный день вторичной переработки будет отмечен множеством просветительских акций, которые организуют региональные природоохранные ведомства и такие как «Хартия» участники рынка, известные не только качественной работой, но и активностью в вопросе экологического просвещения россиян.