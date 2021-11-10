Москва, 10 ноября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В законопроекте о принципах организации публичной власти в регионах вводится единое наименование — глава субъекта. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике Олег Матвейчев, чтобы в России не появились, к примеру, султаны или ханы, ко второму чтению он намерен выйти с соответствующей инициативой.

Eisr.ru Олег Матвейчев

Комментируя наиболее важные разделы законопроекта, он также отметил:

«Что касается названий глав. Действительно происходит определённая унификация. Во-первых, все главы теперь станут государственными служащими федерального уровня и у них будет общее название — глава. Но при этом в законопроекте указано, что каждый регион в своём уставе может дать ещё и своё какое-то название, которое им нравится. Вот, к примеру, привет в Москве привыкли мэром называть главу города, привыкли в Санкт-Петербурге губернатором главу называть — знает будет губернатор.

В законопроекте лишь сказано, что местное уставное название не должно совпадать с должностью президента РФ. Но я бы на самом деле поставил бы вопрос шире. Ну хорошо, название не будет совпадать с должностью президента России. А если кому-то взбредёт в голову назваться царём, султаном или ханом? И что? Где-то в Казани у нас будет царь находится? Порошу назвать всех главами и не придумывать каких-то других вариантов. Когда будет второе чтение, я выступлю с таким предложением, чтобы не выдумывать дополнительно никаких должностей и давать козырей тем, кто захочет потроллиться, придумывать какие-то местные названия на своих языках».

Напомним, законопроект о принципах организации публичной власти в регионах принят Госдумой в первом чтении 9 ноября 2021 года. В развитие новых положений Конституции совершенствуются механизмы организации и взаимодействия органов публичной власти, действующих на территории субъектов Российской Федерации (федеральных, региональных, муниципальных). Продолжает выстраиваться модель единой системы публичной власти — на территории каждого региона.

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