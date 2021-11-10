Самара, , 10:30 — REGNUM Ситуация не требует развертывания дополнительных инфекционных коек в Самарской области. Об этом 9 ноября сообщил глава региона Дмитрий Азаров на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Больница Yarregion.ru

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Глава региона напомнил, что в 2021 году в области были введены в эксплуатацию два модульных инфекционных корпуса по 70 коек. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию инфекционный госпиталь в Сызрани на сто коек. При этом на год раньше запланированной программы было начато возведение детского инфекционного госпиталя в Самаре на сто коек. Его планируется ввести в эксплуатацию в конце 2022 года.

Азаров сообщил, что в регионе госпитальный коечный фонд представлен 8 472 койками, которые развернуты в 40 больницах.

«У нас прописан план действий по развертыванию коек. Если ситуация того потребует, мы буквально в течение двух суток готовы разворачивать по 500 коек. Но сегодня ситуация этого не требует. Разумный баланс использования коечного фонда для других видов медицинской помощи для нас крайне важен», — приводит пресс-служба областного правительства слова главы региона, который сообщил, что нерабочие дни положительно сказались на эпидемиологической ситуации в области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в нерабочие дни на 25% снизилось число заболеваний ОРВИ и на 22% уменьшилось количество заболеваний пневмонией. Кроме этого, в области уменьшилось число госпитализированных пациентов на 10%, снизился расход кислорода и увеличилось количество свободных коек.