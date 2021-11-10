Канберра, 10 ноября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Более двух третей населения Австралии, имеющих мобильный телефон, за последние 12 месяцев сталкивались с мошенниками, поскольку количество поддельных текстовых сообщений в стране резко возросло. Об этом 10 ноября сообщил телеканал Nine News.

Сотовая связь

Согласно данным сайта компании Finder, 77% австралийцев сообщили о получении текстовых сообщений или телефонных звонков от мошенников в прошлом году, что составляет почти 15 миллионов человек. Большинство получателей не сообщали об этом властям или сотовому оператору, в то время как 19% отметили, что связались с провайдером, чтобы занести номер в базу.

Эксперт по личным финансам в Finder Кейт Браун сказала в интервью телеканалу, что киберпреступники воспользовались обстоятельствами пандемии коронавируса, в результате которых многие жители страны резко увеличили количество времени, проводимого в интернете.

Она также отметила, что в большинстве случаев, чтобы получить персональные данные, мошенники выдают себя за служащих госучреждений.