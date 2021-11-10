Тбилиси, , 10:23 — REGNUM Бизнес-ассоциация Грузии поддерживает введение в стране ковид-паспортов, которые также называют «зелёными паспортами». Об этом говорится заявлении, обнародованном на сайте ассоциации.

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«Мы считаем, что «зелёный статус», определённый межведомственным координационным советом, вполне справедлив и демократичен, так как статус может быть получен путем вакцинации, тестирования, а также, если человек переболел COVID-19», — говорится в заявлении.

Предприниматели надеются, что эта мера послужит толчком для ускорения темпов прививочной кампании в Грузии, как это было в ряде других стран. По мнению бизнесменов, вакцинация приведет к улучшению эпидобстановки в стране.

Напомним, в Грузии вакцинация началась с 15 марта. За это время привились около 33% взрослого населения. С сентября в стране резко упали темпы вакцинации. С 1 декабря в Грузии введут ковид-паспорта, по которым будут пускать ряд общественных заведений.

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