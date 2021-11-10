Москва, 10 ноября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Брендированный поезд «Дальневосточный экспресс» запустили на Арбатско-Покровскую линию метро Москвы, сообщает 10 ноября сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

Старт проекта, рассчитанного на полгода, состоялся 9 ноября в депо «Красная Пресня». Состав поезда включает десять вагонов. В них размещена информация об 11 регионах Дальнего Востока.

Как прокомментировал запуск поезда вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, важно, чтобы Дальний Восток развивался в содружестве и взаимодействии со всей Россией.

«В Москве, столице нашей Родины, сосредоточено значительное количество финансовых средств, сконцентрирована деловая активность. Нужно, чтобы москвичи, входя в вагоны этого поезда, вспоминали о том, что у нас есть Дальний Восток — прекрасное место для путешествий, отдыха и бизнеса, просто для того, чтобы приобрести один гектар и получить новую свободу и что-то создать на земле», — сказал Трутнев.