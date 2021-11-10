Челябинск, , 10:21 — REGNUM В общественном транспорте Челябинска защитные маски носят только 50% пассажиров. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Маска

(сс) AlexChirkin

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Очередной рейд состоялся 9 ноября. Сотрудники городского правления транспорта проверили 23 единицы и не нашли нарушений среди кондукторов и водителей.

Из числа пассажиров самыми дисциплинированными оказались пользователи муниципальных автобусов. И почти 90% граждан всё же надели маски после проведённой с ними разъяснительной работы.