Канберра, , 10:27 — REGNUM Мужчина проведет как минимум еще одну ночь в тюремной камере австралийского штата Квинсленд после того, как полиция обнаружила его утром 10 ноября прячущимся в багажнике Mercedes-Benz, перевозимого в контейнере, при попытке пересечь границу Нового Южного Уэльса и Квинсленда. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралийская полиция (сс) Nachoman-au

Подозреваемый разыскивался за операцию по контрабанде наркотиков на сумму 270 миллионов австралийских долларов ($200 млн) и находился в бегах в течение двух недель после того, как незаконно снял браслет на ноге и нарушил условия освобождения под залог.

33-летний мужчина был пойман в ходе поездки в штат Квинсленд. Отмечается, что в операции по его поимке участвовала полиция самого Квинсленда и Нового Южного Уэльса.

Водитель фуры, перевозивший контейнер с Балухом, был также арестован.