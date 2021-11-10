Ульяновск, 10 ноября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Ульяновске после четырёхлетней «заморозки» тарифа на водоснабжение и водоотведение планируют поднять плату за воду. Муниципальные чиновники ссылаются на необходимость увеличения средств на модернизацию сетей. Данный вопрос поднят в городской думе, сообщается на сайте столичного парламента.

Ugd.ru Данные, представленные в гордуме Ульяновска

Депутаты обсудили предложение об увеличении тарифов за холодное водоснабжение и водоотведения. По расчётам, в среднем она вырастет с июля 2022 года для каждого ульяновца на 21 рубль, что позволит МУП «Ульяновскводоканал» ежегодно тратить на капремонт сетей до 300 млн рублей, в то время как в 2021 году на эти цели направлено 27 млн рублей.

На предприятии ссылаются на то, что тариф не менялся с 2018 года при росте затрат за электричество, отопление, ГСМ, расходных материалов.

Согласно приведённым данным, износ сетей составляет 70%, количество аварий на сетях водоснабжения выросло с 1479 в 2017 году до 1511 в 2020 году, напорной и самотечной канализации — с 30 до 71.

Отмечается, что в проекте решения максимальное повышение тарифа на электроэнергию с 1 июля 2022 года предлагается установить в пределах 3,2%, на водоснабжение — 20%, на теплоснабжение — 6%, на обращение с ТКО — 3,4%.

Данный документ передан на рассмотрение в региональное агентство по регулированию тарифов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 июля 2021 года за жилищно-коммунальные услуги выросли в среднем на 4%.

Напомним, что правительство ежегодно устанавливает максимальные индексы увеличения платежей за услуги ЖКХ. Для каждого региона существует собственная планка, которую нельзя превышать.