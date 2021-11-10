Канберра, , 10:23 — REGNUM Интенсивная штормы и ливни, движущиеся по восточной части Австралии, ставят новые рекорды по месячным нормам осадков и уже заставили местные власти объявить о режиме повышенной готовности. Об этом 10 ноября сообщил телеканал Nine News.

Ливень

На юге Квинсленда и северо-востоке Нового Южного Уэльса по-прежнему действуют предупреждения о суровых погодных условиях в отношении проливных дождей. В Южной Австралии действует предупреждение о разрушительном ветре и сильном дожде.

В австралийском Бюро метеорологии ожидают, что в ближайшие дни будут изданы предупреждения о сильных грозах, которые могут привести к опасным для жизни наводнениям и разрушительным ветрам. Однако на видеорепортажи с места событий уже свидетельствуют о локальных подтоплениях.

По данным Бюро метеорологии, в Алис-Спрингс, расположенном в Северной территории, 10 ноября стал самым дождливым за последние 20 лет после того, как в местном аэропорту города выпало более 100 миллиметров осадков.