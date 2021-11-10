Москва, 10 ноября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Наиболее сильное негативное влияние на экологическую ситуацию в регионах России оказывают мусорные свалки (42%) и транспортные выхлопы (33%). Об этом свидетельствует опрос, проведённый ВЦИОМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Также негативно влияют на экологию вырубка лесов (31%) и деятельность промышленных компаний (31%, 44% в Уральском и Сибирском ФО, 39% в Приволжском ФО) и загрязненность лесов, водоемов и прибрежных территорий (28%).

По мнению опрошенных, к ухудшению экологической ситуации в России, прежде всего, приводят действия самих людей (38%), региональных властей (26%), администрации городов или районов (26%), крупные промышленные предприятия (18%) и специальные надзорные органы и служб (16%).

Опрос по телефону проведен 22 октября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, «три кита» хорошей экологии по мнению жителей России — это чистый воздух, чистые водоемы и чистая почва, лес.

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