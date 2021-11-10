Москва, 10 ноября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В России развернули 300 тысяч коек для пациентов, больных COVID-19. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы РФ по охране здоровья заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края Палата для больных COVID-19

«У нас развёрнуто 300 тысяч коек. Почти 70% коек обеспечены кислородом для пациентов, которые в этом нуждаются. Произошло доукомплектование кислородными системами. Последняя волна распространяется значительно быстрее среди населения, а фаза осложнений развивается быстрее», — сказал Мурашко.

По его словам, в этой связи система оказания медпомощи также претерпела изменения: «Мы сконцентрировались на том, чтобы осуществлять раннее лечение».