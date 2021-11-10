Джакарта, 10 ноября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Оползень, произошедший в регионе Сукабуми в Индонезии, привел к изолированию пяти сельских районов, сообщает CNN Indonesia.

Оползень

Интенсивные проливные дожди привели к наводнениям и оползням.

В Сукабуми от оползня пострадали как минимум две семьи или восемь жителей. Помимо оползней, наводнение в регионе привело к эвакуации 10 семей.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в округе Синтанг, в индонезийской провинции Западный Калимантан, затопило семь районов.