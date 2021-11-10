Брянск, 10 ноября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Строительную площадку на улице Василёва просят прокуратуру проверить жители Брянска. По их мнению, работы ведутся на месте воинского захоронения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная каска

Инициативная группа подала жалобу на личном приёме у прокурора области Александра Войтовича. Жители считают, что недалеко от автовокзала развернулось незаконное строительство — площадку разбили на участке, где находится воинское захоронение.

Прокуратура даст оценку действиям подрядчика и органов местного самоуправления, проверит соблюдение норм градостроительного и земельного законодательства, а также законодательства об увековечивании памяти погибших при защите Отечества.

Обращение жителей взято на личный контроль прокурора.