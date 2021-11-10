Ростов-на-Дону, 10 ноября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Ростовской области участие во Всероссийской переписи населения приняли 3,8 млн человек (около 92% населения). В частности, в Ростове-на-Дону отметились более миллиона горожан. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Александр Погожев ИА REGNUM Символика переписи населения

«Мы вошли в заключительную фазу переписной кампании. Активно проявили себя сельские районы, шахтёрские территории, Батайск и Каменск-Шахтинский. Ростов-на-Дону на завершающем этапе переписи превышает среднеобластные показатели — уже переписалось более миллиона жителей донской столицы», — уточнила руководитель Ростовстата Марина Самойлова.

С помощью сайта «Госуслуги» участие в переписи приняли более 650 тыс. жителей Ростовской области. Онлайн-перепись продлена до 14 ноября.