Москва, 10 ноября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. По сравнению с другими вакцинами от коронавирусной инфекции российский препарат «Спутник V» способствует выработке более широкого спектра антител к коронавирусу. Это делает это более эффективным против штамма «Дельта». Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

Вакцина «Спутник V»

«Спутник V» создаёт иммунную защиту против очень широкого спектра тех штаммов, которые сейчас циркулируют. И самое главное против «Дельта"-штамма, так называемого индийского штамма, который наносит большой ущерб», — рассказал в интервью «Российской газете» Гинцбург.

Он пояснил, что «другие созданные вакцины более специфичны к тем штаммам, которые циркулировали ранее, и гораздо хуже работают против «Дельта"-штамма.

»Плюс вакцина «Лайт», которая является производным «Спутника V», хороша для того, чтобы усиливать иммунитет тех, кто был провакцинирован различными вакцинами. В том числе и западными», — добавил глава исследовательского центра.

Гинцбург отметил, что это не только «поднимает престиж и эффективность» российского препарата, но и даёт возможность российским вакцинам завоевывать мировые рынки.

«Спутник V» даёт более широкий спектр вируснейтрализующих антител по сравнению с двумя РНК-содержащими вакцинами Moderna и Pfizer», — констатировал учёный.

Читайте также: Журнал Lancet объявил о высокой эффективности «Спутника Лайт»

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день применение вакцины «Спутник V» ободрено более чем в 70 странах.