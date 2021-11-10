Махачкала, 10 ноября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Дагестане пойман с поличным при получении взятки сотрудник регионального управления Роспотребнадзора. Представитель надзорного ведомства за вознаграждение был готов закрыть глава на нарушения санитарных норм на мебельной фабрике и теперь станет фигурантом уголовного дела, сообщили 10 ноября в пресс-службе МВД по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Как стало известно из материалов дела, сотрудник Роспотребнадзора проводил проверку на предприятии, которое занимается изготовлением мебели. В ходе неё он обнаружил нарушения санитарных норм руководством завода. Он потребовал взятку за непривлечение к ответственности владельца предприятия.

Тот предлагал устранить нарушения, но представитель надзорного органа не согласился. В итоге предприниматель обратился в полицию, и 37-летний вымогатель взятки был задержан при получении 20 тыс. рублей на улице Коркмасова в городе Махачкале.

В настоящее время материалы дела переданы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела о получении взятки.

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