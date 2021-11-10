Санкт-Петербург, 10 ноября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. По внутренним водным путям в ходе навигации 2021 года в Петербург прибыло 345 судов с 59,5 тыс. пассажиров на борту, в том числе на причалах Речного вокзала было обслужено 35,4 тыс. пассажиров. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы во время прогулки на теплоходе

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 8 ноября 2021 года в Петербурге завершилась навигация для маломерных судов по рекам и каналам города, которая была открыта с 15 апреля. На время закрытия водных объектов запрещено плавание на маломерных судах, за исключением судов специального назначения, а также рыбопромысловых судов, используемых в целях добычи водных биологических ресурсов.

«По внутренним водным путям в Санкт-Петербург прибыло 345 судов с 59,5 тыс. пассажирами на борту, в том числе на причалах Речного вокзала было обслужено 35,4 тыс. пассажиров», — отметили в ведомстве.

В целях профилактики административных правонарушений на водном транспорте Комитетом по транспорту, ГИМС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Санкт-Петербургским линейным отделом МВД России на водном транспорте проведено 64 рейдовых мероприятия. По результатам проверок было вынесено 121 постановление о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 363 тыс. рублей. Кроме того, на специализированную стоянку помещено 40 задержанных маломерных судов.

Вместе с тем в комтрансе Петербурга отметили, что в этом сезоне серьезных происшествий на реках и каналах Северной столицы не произошло.