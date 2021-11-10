Лас-Вегас, США, 10 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Basevych Andrey Евгений Дадонов

Российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов забросил одну шайбу. Также отличились Алекс Пьетранджело и Райлли Смит, оформивший дубль.

В составе «Сиэтла» точными бросками отметились нападающие Джордан Эберле и Янни Гурд.

На сегодняшний день «Вегас» занимает девятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 14 очков. «Сиэтл» идёт на 14-м месте в Западной конференции с девятью очками.

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