Москва, 10 ноября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В законопроекте о принципах организации публичной власти в регионах зафиксированы уже существующие полномочия и практики. К примеру, будет узаконено то, что Минфин согласовывает финансы регионов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике Олег Матвейчев. Комментируя наиболее важные разделы законопроекта, он также отметил:

Eisr.ru Олег Матвейчев

«Закон гармонизирует и универсализирует публичную власть в России. До сих пор у нас нет четкого распределения полномочий между уровнями власти — федеральным и региональным, региональным и муниципальным. Не было единого правового пространства, было пространство борьбы и все это превращалось в систему «лебедь, рак и щука».

Каждый уровень власти действовал, руководствуясь своей логикой. Сейчас закладываются общие принципы функционирования власти. Это — основная задача закона. Универсализация названий глав субъектов федерации — это лишь видимая часть задачи. Главное — обеспечить взаимодействие уровней власти и навести порядок в этой сфере».

Напомним, законопроект о принципах организации публичной власти в регионах принят Госдумой в первом чтении. Документ разработан в развитие новых положений Конституции.

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