Хабаровск, 10 ноября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Законодательной думе Хабаровского края утверждён бюджет региона на 2022 год с планированием на следующие два года. Документ сформирован в контексте восстановления экономической ситуации в регионе, сообщили 10 ноября в пресс-службе краевого правительства.

Bukvi.ru Бюджет

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Доходы региональной казны в 2022 году ожидаются в размере 127,6 млрд рублей, расходы — 128,1 млрд, дефицит — порядка 500 млн рублей. Бюджеты на 2023 и 2024 годы будут сбалансированными и составят 127,2 и 129,1 млрд рублей соответственно.

«Бюджет края социально ориентированный. На финансирование социальных отраслей будет направлено 86,4 млрд рублей или 67,4% от расходов бюджета. Запланированные ассигнования также учитывают задачи и приоритеты, обозначенные в Указах и Поручениях Президента РФ Владимира Путина и в национальных проектах», — отметил губернатор края Михаил Дегтярёв.

В казне в том числе заложили средства на индексацию социальных выплат на 4% и на помощь бюджетам муниципалитетов. Основными источниками поступлений указаны налоги на доходы физических лиц, на прибыль, на имущество, акцизы, а также безвозмездные поступления, в том числе из федерального бюджета. Как ожидается, из федерального бюджета Хабаровский край получит в 2022 году порядка 34,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Хабаровского края на 2022 год власти обещали сделать бездефицитным и социально ориентированным. Отмечалось, что в регионе наметился уверенный рост собственных доходов.