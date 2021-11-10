Детройт, США, 10 ноября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Nhl.com «Детройт Ред Уингз»

В составе «Детройта» дубль оформил российский форвард Владислав Наместников. Ещё по шайбе забросили Дилан Ларкин и Мориц Зайдер.

В составе «Эдмонтона» точными бросками отметились нападающие Ессе Пульюярви и Коннор Макдэвид.

На сегодняшний день «Детройт» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 16 очков. «Эдмонтон» идёт на первом месте в Западной конференции с 18 очками.

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