Ташкент, 10 ноября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. АО «Узбекнефтегаз» впервые успешно разместило на Лондонской фондовой бирже еврооблигации в формате RegS/144A на сумму 700 миллионов долларов сроком на 7 лет. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба АО «Узбекнефтегаз».

Биржа

»Международные облигации общества распределены между более чем 120 инвесторами из Великобритании, США, Германии, стран Европейской Азии», — говорится в сообщении.

Данное размещение, отметили в пресс-службе компании, является результатом системной работы АО «Узбекнефтегаз» по трансформации и внедрению лучших бизнес-практик в мире.

«Безупречный труд команды во главе с председателем правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддином Абдуллаевым дали свои результаты», — подчёркивается в сообщении.