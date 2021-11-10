Тюмень, , 10:01 — REGNUM В Тюменской области установлена первая автоматизированная противогололёдная система на развязке ул. Мельникайте — ул. 30 лет Победы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительства региона.

Антигололёдная система в работе ГУС Тюменской области

Противогололёдная система предотвращает появление наледи на проезжей части. На путепроводе установлена метеостанция, которая считывает погодные явления — температуру атмосферного воздуха, ветер, осадки.

Экран управления антигололёдной системой ГУС Тюменской области

Три дорожных датчика определяют степень образования льда. Компьютер объединяет всю информацию и даёт команду форсункам распылить специальный рассол, уничтожающий лёд. Благодаря этому движение по развязке остаётся безопасным. В перспективе такое же оборудование планируется установить на развязке ул. Мельникайте — ул. Дружбы.

Отмечается, что данные противогололёдные системы хорошо зарекомендовали себя на дорогах в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-дону.