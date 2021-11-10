Кишинёв, , 10:01 — REGNUM Конституционный суд (КС) Молдавии призвал министра иностранных дел республики Никокая Попеску пока отложить отправку в Совет Европы (СЕ) грамоту о ратификации Стамбульской конвенции. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба молдавского КС.

Конституционный суд Молдавии Constcourt.md

Сообщается, что Попеску обратился в Конституционный суд для вынесения заключения о ратификации конвенции. В КС отметили, что в скором времени по этому вопросу должны вынести заключение в Венецианской комиссии, консультативном органе Евросоюза по конституционному праву.

«Учитывая наличие вышеупомянутого обращения в суд и принимая во внимание принцип конституционной лояльности, суд просил министра отложить отправку документа о ратификации конвенции до вынесения заключения», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, большинство депутатов парламента Молдавии проголосовали за ратификацию Стамбульской конвенции 14 октября. Президент республики Майя Санду также подписала документ. В Православной церкви Молдавии критически отнеслись к этому решению.

Положения Стамбульской конвенции, принятой в мае 2011 года, вызывают споры. В России её не ратифицировали. Общественные движения, выступающие в защиту традиционных ценностей, отмечают, что под «ширмой» защиты женщин документ внедряет механизмы разрушения семьи.

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