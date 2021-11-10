Лондон, 10 ноября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Бенедикт Камбербэтч ответил на вопрос о том, допускает ли он, что в будущем вернётся к роли Шерлока Холмса. Об этом 10 ноября сообщает портал Comicbook.

Цитата из т/с «Шерлок» реж Пол МакГиган. 2010. Великобритания, США Бенедикт Камбербэтч в роли Шерлока Холмса

Актёр сказал, что не исключает, что в будущем вновь сыграет этого персонажа, но отметил, что пока не может ничего гарантировать и не будет втягивать в эту дискуссию других.

«Послушайте, я все еще говорю, никогда не говори никогда», — заявил Камбербэтч, добавив, что ему «очень нравится этот персонаж». Актёр отметил, что, возможно, ещё не настало время для возвращения Шерлока, и что для этого должны сложиться «правильные» обстоятельства.

Напомним, последний эпизод «Шерлока» вышел в январе 2017 года. В проекте шоу также участвовали Мартин Фримен, Руперт Грейвс, Марк Гэтисс, Эндрю Скотт и другие.