Каменка, Пензенская область, 10 ноября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В городе Каменка Пензенской области ночью 10 ноября при пожаре в деревянном доме погибли три человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

taschi1580 Пожар

В экстренные службы информация о возгорании двухквартирного дома по улице Паршина поступила в 00:31 (мск).

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытый огонь и сильное задымление внутри дома. В результате пожара выгорела квартира на площади 60 кв. м и сгорели надворные постройки [на площади] 36 кв. м. В сгоревшей квартире обнаружены трое погибших: женщина 1961 года рождения, мужчина 1980 года рождения, женщина 1964 года рождения», — цитирует ТАСС ведомство.

К ликвидации пожары задействовали три единицы спецтехники и 10 человек. По факту инцидента ведется проверка.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области в период нерабочих дней, с 1 по 7 ноября произошло 43 пожара. В результате возгораний удалось спасти пять человек, двое погибли.

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